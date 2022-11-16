Село Пшеводов расположено в Люблинском воеводстве, которое граничит с Львовской и Волынской областями. По данным польских СМИ, российская ракета упала на территории фермы. Погибли 2 гражданина Польши.

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Российская ракета упала на территории Польши в 15:40. Тогда Россия на протяжении многих часов атаковала Украину ракетами.

Посла России срочно вызвали в МИД Польши. Он для него требует детальных объяснений.

Где находится село Пшеводов: показываем на карте

Российская ракета упала в Польше

В течение 15 ноября Россия выпустила по Украине 90 ракет. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Без света – миллионы людей в разных городах Украины. Страна-террористка атаковала Украину в первый день саммита G20.

Польша привела войска в полную боевую готовность. Также Анджей Дуда созвал Совбез.

Официальная Варшава изучает вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности.

Дуда уже провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Украинский лидер выразил соболезнования польскому народу.

Заметьте – российская ракета упала в Польше – как отреагирует НАТО: смотрите видео