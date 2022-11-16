Село Пшеводов расположено в Люблинском воеводстве, которое граничит с Львовской и Волынской областями. По данным польских СМИ, российская ракета упала на территории фермы. Погибли 2 гражданина Польши.

Обратите внимание вероятный удар по Польше: показали первые видео с места происшествия

Российская ракета упала на территории Польши в 15:40. Тогда Россия на протяжении многих часов атаковала Украину ракетами.

Посла России срочно вызвали в МИД Польши. Он для него требует детальных объяснений.

Где находится село Пшеводов: показываем на карте

Российская ракета упала в Польше

Заметьте – российская ракета упала в Польше – как отреагирует НАТО: смотрите видео