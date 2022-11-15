В своем обращении вечером 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение двух ракет на территории Польши.

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Зеленский призывает к действиям

Президент подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также напомнил, что российские ракеты уже не впервые нарушают воздушное пространство Молдовы.

Сегодня российские ракеты ударили по Польше по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится! Польша, государства Балтии – это вопрос времени. Надо поставить на место террориста. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достичь российские ракеты,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "этот ракетный удар был нанесен по коллективной безопасности, это очень существенная эскалация". Президент призывает к действиям.

Владимир Зеленский обратился к польскому народу. Он подчеркнул, что Украина всегда поддержит Польшу.

Что известно о падении ракет в Польше

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Польше упали две ракеты. Также появилась информация о том, что премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.

В Белом доме сообщили о том, что в настоящее время Вашингтон работает с Варшавой над сбором дополнительной информации по взрыву в стране.

Однако американская разведка уверяет другое. Но сообщили, что российские ракеты все же пересекали воздушное пространство Польши во вторник, 15 ноября.