Министерство обороны США пока не подтверждает, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Республики Польша. В Пентагоне изучают эту ситуацию.

К теме Две российские ракеты могли упасть на территории Польши: сообщают о погибших – СМИ

Что говорят в Пентагоне по ситуации в Польше

Об этом сообщил спикер оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер во время брифинга.

У нас нет информации, чтобы подтвердить эти сообщения, однако, опять же, мы относимся к ним очень серьезно и изучаем их,

– заметил он.

Он подчеркнул, что Минобороны США будет сообщать о развитии событий. Генерал не стал комментировать никакие другие детали. В том числе, как именно США сейчас поддерживает связь с Польшей. Также там ничего не рассказали о возможных причинах взрывов в польском селе.

В Пентагоне заявили, что США не отказываются от обязательств по статье 5 Североатлантического договора.

Мы остаемся четкими, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО,

– подчеркнул представитель оборонного ведомства США.

Американская разведка заявила об обратном

А вот в американской разведке заявили, что российские ракеты все же пересекали воздушное пространство Польши во вторник, 15 ноября. Об этом агентству АР сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

Отметим, что днем ​​15 ноября враг нанес массовый ракетный удар по Украине. В результате вражеских обстрелов пострадала критическая инфраструктура нашей страны. Какая ситуация в регионах – читайте по ссылке .

В Пшеводове в Грубешевском районе на границе с Украиной слышали сильный взрыв. Помимо версии о ракетах рассматривают еще бытовой взрыв. Польские СМИ пишут, что два человека погибли.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.