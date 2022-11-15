Министерство обороны США пока не подтверждает, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Республики Польша. В Пентагоне изучают эту ситуацию.
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Что говорят в Пентагоне по ситуации в Польше
Об этом сообщил спикер оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер во время брифинга.
У нас нет информации, чтобы подтвердить эти сообщения, однако, опять же, мы относимся к ним очень серьезно и изучаем их,
– заметил он.
Он подчеркнул, что Минобороны США будет сообщать о развитии событий. Генерал не стал комментировать никакие другие детали. В том числе, как именно США сейчас поддерживает связь с Польшей. Также там ничего не рассказали о возможных причинах взрывов в польском селе.
В Пентагоне заявили, что США не отказываются от обязательств по статье 5 Североатлантического договора.
Мы остаемся четкими, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО,
– подчеркнул представитель оборонного ведомства США.
Американская разведка заявила об обратном
А вот в американской разведке заявили, что российские ракеты все же пересекали воздушное пространство Польши во вторник, 15 ноября. Об этом агентству АР сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.
Отметим, что днем 15 ноября враг нанес массовый ракетный удар по Украине. В результате вражеских обстрелов пострадала критическая инфраструктура нашей страны. Какая ситуация в регионах – читайте по ссылке.
В Пшеводове в Грубешевском районе на границе с Украиной слышали сильный взрыв. Помимо версии о ракетах рассматривают еще бытовой взрыв. Польские СМИ пишут, что два человека погибли.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.
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