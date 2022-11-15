Міністерство оборони США наразі не підтверджує те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Республіки Польща. У Пентагоні наразі вивчають цю ситуацію.

До теми Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ

Що кажуть у Пентагоні щодо ситуації в Польщі

Про це повідомив речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Ми не маємо наразі інформації, щоби підтвердити ці повідомлення, однак, знову ж, ми ставимося до них дуже серйозно і вивчаємо їх,

– зауважив він.

Він підкреслив, що Міноборони США повідомлятиме про розвиток подій. Генерал не став коментувати жодних інших деталей. У тому числі як саме США наразі підтримує зв'язок з Польщею. Також там нічого не розповіли про ймовірні причини вибухів у польському селі.

У Пентагоні заявили, що США не відмовляються від зобов'язань за статтею 5 Північноатлантичного договору.

Ми залишаємося чіткими, що оборонятимемо кожен дюйм території НАТО,

– наголосив представник оборонного відомства США.

Американська розвідка заявила про протилежне

А от в американській розвідці заявили, що російські ракети все ж таки перетинали повітряний простір Польщі у вівторок, 15 листопада.