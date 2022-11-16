Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг після проведених консультацій Північноатлантичної ради 16 листопада.

Увага Після масованої атаки у НАТО пообіцяли Україні ще більше систем ППО

Вчорашній інцидент трапився після того, як Росія здійснила масовану атаку по Україні. Внаслідок агресії Кремля НАТО посилило східний фланг і уважно стежить за ситуацією,

– повідомив Єнс Столтенберг.

За його словами, наразі триває розслідування цього інциденту, і треба дочекатися його результатів.

"Але в нас немає жодних ознак, що ця атака була навмисною. В нас немає ознак, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО", – зауважив Столтенберг.

Які попередні висновки НАТО щодо падіння ракет

У НАТО додали, що за попереднім аналізом, інцидент трапився через ракету української системи ППО, яку запустили, щоб захистити українську територію.

Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки вона продовжує нелегальну війну проти України.

Важливо! У Повітряних силах України заявили, що падіння ракети на території Польщі – дуже резонансна ситуація. ЗСУ усіляко сприятимуть розслідуванню.

Головне про падіння ракет у Польщі

Дві російські ракеті впали на території Польщі вчора, 16 листопада, під час найбільш масованої ракетної атаки Росії. Ракети впали у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Воно межує з Львівською та Волинською областю та розташоване за 6 кілометрів від кордону з Україною.

Внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що наразі найбільш ймовірно, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.

За словами польського президента, розслідування не виявило ознак навмисного нападу.

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