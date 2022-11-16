Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, падіння ракети у Польщі – дуже резонансний випадок.

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На даний момент триває розслідування. Україна готова надати будь-яку допомогу, аби розібратися в інциденті.

Повітряні Сили ЗСУ максимально сприятимуть розслідуванню. Можливо, навіть фахівці будуть залучені, і надамо певні матеріали. Тому що дійсно це резонансна ситуація,

– зазначив Ігнат.

Інцидент у Польщі – наслідок війни Росії проти України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ нагадав, що кілька тижнів тому уламки російської ракети впали на півночі Молдови, неподалік українського кордону. Тоді це стало наслідком роботи української ППО.

Цього разу падіння ракети у Польщі також співпало з масованою ракетною атакою Росії по Україні.

А Польща – це вже країна НАТО. Тут вже зовсім інші виклики та пріоритети. У тому регіоні повітряним командуванням "Захід" вчора ввечері було знищено 15 крилатих ракет, тільки на Львівщині – 10. Йде протиповітряний бій,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що інцидент, який стався у Польщі, став "наслідком війни Росії проти України".

"Треба надати інциденту правову оцінку. Відповідні комісії працюють. Потрібно визначити, що це за уламки та яких ракет, ідентифікувати їх. На сьогоднішній день це не є проблемою", – сказав Ігнат.

"Повітряні Сили ЗСУ відбивали повітряну атаку"

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що потрібно детально розбиратися, чи причетна Україна до інциденту.

Повітряні Сили ЗСУ відбивали повітряну атаку. Що саме сталося далі – чи то російська ракета полетіла, чи це уламки двох ракет – це треба подивитися, що там на місці лежить. Це все можна з'ясувати,

– наголосив Ігнат.

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Падіння ракети у Польщі: коротко