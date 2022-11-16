Каже, що не має доказів, "хто запустив ракету", хоча припустив, що вона була саме російського виробництва. Перед тим в МЗС Польщі теж наголошували, що ракети були російські.

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Наразі ми не маємо переконливих доказів того, хто запустив цю ракету. Ведуться розслідування. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва,

– сказав президент.

Дуда підтвердив, що захист Польщі посилено. Однак додав, немає жодних вказівок на те, що надалі подібні події матимуть місце.

Ракета впала за 6 кілометрів від кордону

Дуда висловив співчуття сім'ям двох поляків, які загинули внаслідок вибуху ракети. Він зазначив, що вона впала за 6 кілометрів від польсько-українського кордону.