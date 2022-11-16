Рішення, що змінить історію

Але навіть якщо це не буде підтверджено, Захід не може обмежитися висловленням "рішучого засудження".

Варте уваги Російські пропагандисти вже передбачили наступний "армагеддон" для окупантів після Херсона

Інакше пів світу за декілька років стануть ядерними державами і матимуть рацію, інакше як їм захищатися? Світ на геополітичній розвилці.

Від реакції НАТО на інцидент у Польщі залежатиме подальший розвиток подій у світі / Колаж 24 каналу

Що відомо про безпрецедентну атаку на країну НАТО

До теми – які версії вже відомі щодо ракетного удару по Польщі: дивіться відео