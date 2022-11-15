Стерв'ятників російської пропаганди змусили перевзутися

Цікаво, що автор першого тексту – пропагандист Роман Сапоньков, працював у російських військах під Херсоном, описував постійні перемоги російських військ та закликав битися до кінця. Проте втік за два дні до здачі росіянами Херсона.

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Російський пропагандист заговорив про повний розгром окупантів на Херсонщині / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Рупори Кремля вже не сумніваються, що окупанти на півдні України приречені / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

І ось що тепер – замість постійних перемог якась абсолютна невіра у Романа в російську армію з'явилася, якась пряма дискредитація Збройних сил РФ, стаття 280, частина 3 Кримінального кодексу РФ.

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Видно, надто добре вивчив Сапоньков можливості Збройних сил РФ та Збройних Сил України під Херсоном.

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