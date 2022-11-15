Стервятников российской пропаганды заставили переобуться

Интересно, что автор первого текста – пропагандист Роман Сапоньков, работал в российских войсках под Херсоном, описывал постоянные победы российских войск и призывал сражаться до конца. Однако сбежал за два дня до сдачи россиянами Херсона.

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Российский пропагандист заговорил о полном разгроме оккупантов в Херсонской области / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

Рупоры Кремля уже не сомневаются, что оккупанты на юге Украины обречены / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

И вот что теперь – вместо постоянных побед какое-то абсолютное неверие у Романа в российскую армию появилось, какая-то прямая дискредитация Вооруженных сил РФ, статья 280, часть 3 Уголовного кодекса РФ.

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По всей видимости, слишком хорошо изучил Сапоньков возможности Вооруженных сил РФ и Вооруженных Сил Украины под Херсоном.

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