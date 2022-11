Крючок провокации

Договоренности бессмысленны, и никто не может заставить делать Украину ничего против территориальной целостности и суверенитета, стремления законно защищать права и интересы собственных граждан.

Если до 24 февраля, говоря о международном праве и стандартах, все соглашались с этим, но не публично где-то звучало BUT (но). Everything before but is nothing. Все, что идет после "но", – ничто. То после полномасштабного вторжения двойные стандарты стали невероятно видимыми.

Почему я убеждена, что это сознательно спровоцированная дискуссия вокруг темы, которая актуальна всегда, потому что контакты проходят на постоянной основе напрямую и через посредников (обмен заложниками, зерновое соглашение, угроза использования ядерного оружия), но о них говорят, когда россияне проигрывают. Кремль будет делать реверансы, чтобы их воспринимали "договороспособными". И именно они запускают эту волну.

Реальность создают ВСУ

Почему это все стоит держать в поле внимания, но не отвлекаться так, чтобы не делать главного:

херсонцы отмечают возвращение Украины физически. Сегодня Украина там, где украинские Вооруженные Силы. Боевой дух и подъем играет важную роль, перебивает усталость и убивает уныние. Кадры празднований на улицах, облетившие весь мир в сюжетах CNN и других, останутся навсегда во мнениях зрителей, которые являются избирателями принимающих решения политиков.

Смотрите эти секунды объединения семьи. Кость станет поперек горла за попытку сказать, что "не все так однозначно". Украинцы ждут освобождения. Украинцы поднимали флаги, которые прятали в трехлитровых банках (ох эти банки), чтобы показать, чего они хотят.

Украине нужен постоянный мир, а не перемирие, тактическая пауза до весны или на несколько лет. Война должна закончиться тотальным проигрышем России, а Путин списан на свалку истории после международного трибунала. Ключевое, что проиграет вся Россия, потому что каждый налогоплательщик будет платить за ущерб, причиненный Украине.

Переговоры невозможны без соблюдения договоренностей и доверия. Здесь – ниже плинтуса. Западные друзья хотели нам помочь и раньше, но они верят в дипломатию и переговоры между людоедом и веганом о содержании меню на ужин. Так просто не бывает. Благодарю Штайнмайера за признание собственных ошибок. Это позиция взрослого политика, хоть и неожиданная.

