Запоздалое прозрение стоило войны

На Западе случилась череда демонстративных прозрений. Политики высшего ранга начали до буквы повторять те тезисы, с которыми к ним год назад обращалось военно-политическое руководство Украины. Несколько раз ловил себя на мысли, что они тупо копипастят наши тексты годичной давности.

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А вчера Скабеева разразилась глубоко моральным мыслью: если бы мы знали, что получим по морде, потому что "впишется 50 стран", то не полезли бы в Украину. И ведь эта мысль абсолютно созвучна чаяниям ее многомиллионной аудитории.

Вспомните год назад. Я уже даже не трогаю, что тогда говорил наш министр обороны. Ибо никаких нервов не хватит. Кулеба, святой человек, тогда на всех площадка кричал, обращаясь к западным лидерам: четко скажите россиянам, что вы "впишетесь" и что они пострадают, если пойдут на эскалацию. Покажите превентивно, что с ними будет.

Можете сами найти высказывания, которые звучали в ответ: не надо так нервничать, выполняйте "Минск", ищите компромиссы с Кремлем.

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Время собирать камни

Сейчас украинская сторона доносит свое видение того, как будет дальше развиваться ситуация. Поясняя, насколько странными выглядят отговорки "не допустить эскалации". Ведь есть совершенно очевидные шаги.

Нет политической готовности передать самолеты и танки – обучите экипажи. И четко обозначьте: одно неверное движение – сразу первая поставка условных 200 танков в течение недели и пара эскадрилий. Отказ уйти с ЗАЭС к понедельнику – еще 200 танков и вагончик ATACMS.

Ведь в эту игру можно играть вдвоем. Если хотеть, конечно. И сразу пойдут "непростые решения", "жесты доброй воли" и так далее.

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