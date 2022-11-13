Скабеева, еще недавно "вещавшая" о "второй армии мира", вдруг заявила, что у России – "маленькая армия". Тем временем уже 80 860 оккупантов отправились из Украины прямо на концерт Кобзона. Заявление Скабеевой подхватили росСМИ, сообщает 24 канал.

Заметьте Россияне просили код от мультиварки, потому что думали, что это сейф: южане о жизни в оккупации

По словам Скабеевой, на такую войну вообще никто не рассчитывал. Шоком для пропагандистки стало и то, что за Украину "впряглись" 50 стран мира. Тем временем Россию от цивилизованного мира уже отделяет пропасть. По ту сторону остались обезумевшие оккупанты и Скабеева.

Скабеева устроила истерику в прямом эфире: смотрите видео

Киселев выдал очередной маразм

В то же время, на болотах российской пропагандистке – не одиноко. Все благодаря коллегам. В частности, Дмитрию Киселеву, который продолжает бесноваться в прямом эфире и выдавать все новый и новый бред.

Пока ВСУ успешно идут в контрнаступление и демонстрируют на Херсонщине поражающие весь мир результаты, кремлевский приспешник выдал "блестящее заявление", что захватчики "не отступают, а закрепляются на левом берегу".