Скабєєва, яка ще нещодавно "вєщала" про "другу армію світу", раптом заявила, що у Росії – "маленька армія". Тим часом вже 80 860 окупантів вирушили з України прямісінько на концерт Кобзона. Заяву Скабєєвої підхопили росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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За словами Скабєєвої, на таку війну взагалі ніхто не розраховував. Шоком для пропагандистки стало й те, що за Україну "впряглися" 50 країн світу. Тим часом Росію від цивілізованого світу вже відділяє прірва. По той бік залишилися знавіснілі окупанти й власне Скабєєва.

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Кісєльов видав черговий маразм

Водночас на болотах російській пропагандистці – не самотньо. Усе завдяки колегам. Зокрема, Дмітрію Кісєльову, який продовжує біснуватися в прямому ефірі й видавати все нову й нову маячню.

Доки ЗСУ успішно йдуть у контрнаступ й демонструють на Херсонщині результати, які вражають весь світ, кремлівський посіпака видав "блискучу заяву", що загарбники "не відступають, а закріплюються на лівому березі".