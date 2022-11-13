Усі знають, що "Друга армія світу", попри усі свої "заслуги та побєди", має одну слабкість – це побутова техніка. Жителька населеного пункту в Херсонської області розповіла, як ворожі військовослужбовці вдерлися в її будинок та зробили ревізію мультиварки.

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"Можна анекдоти писати"

Насамперед у домі жителів Херсонщини для окупанта "новизною" стала шафа-купе. Українка зі звільненого населеного пункту поділилася, що окупант не міг стримати свого захвату, коли відчиняв та зачиняв дверцята шафи.

Опісля він вирішив зайти на кухню та подумав, що мультиварка – це сейф. Також його здивувала арка, на якій ріс виноград у дворі в жінки. Її він помітив, коли вийшов з будинку.

"Код скажи. Скажи код сейфа", – я не розумію… Аа, зрозуміла, кажу – це називається "мультиварка",

– розповідає та сміється жінка.

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Як окупанти втікали з Херсонщини

Херсонський активіст Володимир Молчанов зазначив, що російські окупанти, тікаючи з правого берега Дніпра на Херсонщини, просто-таки кидали напризволяще важку техніку. За його словами, в російських солдатів не було достатньо пального, тому їм довелось залишити багато озброєння для Збройних Сил України.

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Також херсонець зауважив, що російське командування не забрало зі собою під час виступу усіх військовослужбовців. Наразі українська армія намагається відшукати усіх "загублених" ворожих солдатів, які можуть прикидатися цивільними.

Варто також згадати, що від 12 листопада у Херсоні впроваджують комендантську годину, триватиме вона з 17:00 до 8:00. Окрім того, буде обмежена можливість виїзду та в'їзду в Херсон, поки триватимуть розмінування.

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