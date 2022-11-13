Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він не виключає, що окупанти можуть ховатися у домівках, які були залишені місцевими мешканцями під час так званої евакуації.
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Чи багато у Херсоні "забутих" російських окупантів
Молчанов зауважив, що у звільнений від російських загарбників Херсон щонайменше тиждень обіцяють нікого не впускати. У місті все досить серйозно – там відшукують "загублених" окупантів.
Уже відшукали декого і були перестрілки. Тобто не всі зрозуміли, що їм треба здатися, що у них немає іншого вибору,
– сказав херсонський активіст.
За його словами, поки що рахунок знайдених загарбників іде на десятки, а не на тисячі, хоч Росія й заявляла, що "забула" більш ніж 3 тисячі своїх солдатів та офіцерів. Тож, можливо, що вони "годують раків" у Дніпрі після невдалих спроб евакуюватися в останню ніч перед заходом ЗСУ в Херсон.
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У чому небезпека "загублених" росіян
Молчанов вважає, що окупанти можуть ховатися у домівках, які були залишені місцевими мешканцями. До того ж у багатьох із них були ключі від квартир, адже деякі прибічники "русского міра" добровільно надавали загарбникам доступ до своїх помешкань, тікаючи з Херсона під час так званої евакуації.
Тому, на його думку, коли мовиться про безпеку, треба робити дещо гнучкішим законодавство про недоторканність житла. Адже, хоч, ймовірно, у Херсоні й немає 3 тисяч "загублених" росіян, але 300 чи 400 – це доволі небезпечно в умовах, коли в місті залишилося приблизно 80 тисяч цивільних.
Вони можуть і здатні на багато чого, особливо, коли ми побачили, як вагнерівці, наприклад, розправилися з солдатом, що здався в український полон, а потім чи то був обміняний, навряд чи вони могли його викрасти. Це зараз телеграмом гуляє відео,
– наголосив Молчанов.
Він зауважив, що Росія – це абсолютно хворе суспільство, бо там роблять Пригожина одним із трьох національних героїв, які нібито успішні в бою. Тож, якщо хворе ціле суспільство, то хворими на такі манії можуть бути й російські солдати.
Тобто вони не просто воєнні злочинці, які можуть грабувати, ґвалтувати. Це, знаєте, може бути наслідком безкарності з боку держави. Колись Гітлер сказав німцям: я вас звільняю від пут буржуазної моралі – ви можете робити все, що хочете,
– заявив активіст.
Тож, за його словами, одні німецькі окупанти поводилися чемно як цивілізована й культурна нація, а інші – як звичайні свині, тому що вони знали, що їм за це нічого не буде. Якби росіяни обмежувалися лише цим, то була би просто біда, а так виходить біда в квадраті, бо схоже на те, що російське суспільство масово хворе на таку манію.
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада спецпідрозділи Збройних Сил України зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- Відступаючи на лівий берег Дніпра, російські окупанти підірвали всі мости. Зокрема, загарбники зруйнували Антонівський міст – головний перехід через Дніпро.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ЗСУ не мають наміру припиняти звільнення нашої землі від російських загарбників.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір 12 листопада Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала там стабілізаційні заходи, як і в самому обласному центрі.
- Херсонці продовжують святкувати звільнення від російської окупації. Однак місцева влада застерігає щодо ворожих мін, які загарбники залишили після себе.