Зокрема, росіяни зруйнували Антонівський міст – головний перехід через Дніпро. Його підірвали на світанку 11 листопада, безпосередньо перед тим, як ЗСУ зайшли в місто.

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Росіяни підірвали всі мости через Дніпро

Один з херсонців розповів, що перед світанком чув надзвичайно потужний вибух. Він не був схожим на ті, що лунали протягом усієї війни.

Зранку був сильний туман і мало що було видно, але люди з Антонівки кажуть, що вибуховою хвилею знесло дахи з будинків,

– зазначив чоловік.

Через руйнування мосту росіяни, які залишилися в Херсоні, могли б перебратися на лівий берег лише спеціальною мережею поромів і понтонних мостів.

Інша велика переправа розташована на греблі Каховської ГЕС. За даними американської компанії супутникових знімків Maxar, після виходу загарбників із Херсона там можна було побачити нові значні руйнування.

"Проїжджу частину та залізничну лінію через дамбу, здавалося, розірвали. Також було пошкоджено кілька інших переїздів, у тому числі залізничний міст і міст у Дар'ївці", – мовиться у повідомленні.

Українські війська наближалися до дамби з півночі, але станом на 11 листопада вона досі була під контролем російських військ.

Дивіться фото підірваних окупантами мостів / Фото Maxar Technologies

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Росіяни будують оборону на лівому березі

За інформацією "Радіо Свобода", перед відступом із правобережної частини Херсонської області російські війська також вирили численні окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівому березі Дніпра.

Супутникові знімки підтверджують, що окупанти підірвали декілька прольотів моста, що веде до греблі Каховської ГЕС. Окупанти зруйнували шлюзові затвори та автомобільний міст у кількох місцях.

Зверніть увагу! Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Наталія Гуменюк закликала херсонців не втрачати пильності та обережності. Адже укріплення окупантів на лівому березі поки перебувають досить близько до тих територій, звідки вони втекли. Тому можуть бути потужні масовані обстріли.

Росіяни побудували оборону на лівому березі Дніпра / Фото "Радіо Свобода"

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