В ефірі національного телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що херсонцям не варто втрачати пильність та обережність. Адже укріплення окупантів на лівому березі поки перебувають досить близько до тих територій, звідки вони втекли. Тому можуть бути потужні масовані обстріли.

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Чим небезпечна для Херсона втеча росіян на лівий берег

Гуменюк зауважила, що небезпека втечі росіян на лівий берег Дніпра полягає в тому, що є географічна особливість – річка стає певною перепоною на даному етапі. Однак українські захисники можуть використовувати особливості ландшафтів з вигодою для стратегії Сил оборони.

Тому розкривати всі карти не будемо, але розуміємо та усвідомлюємо небезпеку, яка може бути з лівого берега, з укріплених позицій ворога, і працюємо над тим, щоб забезпечити захист, тих територій, які наразі вивільняються,

– додала керівниця пресцентру.

За її словами, росіяни облаштовували оборонні укріплення на лівому березі, використовуючи й старі принципи, і певні наративи та напрацювання цієї війни. Тому там є кілька рубежів оборони, а також замінування.

"Продовжує тривати техногенний шантаж. Тим самим підривом Каховської дамби. Тому ми усвідомлюємо весь комплекс цих небезпек і розраховуємо свою стратегію так, щоб вона спрацювала проти всіх тих перепон, які вони налаштували", – підсумувала Гуменюк.

Коротко про звільнення Херсона

Після новин, що ЗСУ вже зовсім близько до Херсона, місцеві жителі приготувалися їх зустрічати. Вони зібралися в центрі міста та познімали російські триколори. На площі замайоріли синьо-жовті прапори. Щоб зловити зв'язок та дізнатися про звільнення обласного центру, люди також стали збиратися на острівському мосту.

Згодом з'явилися повідомлення, що ЗСУ вже в Херсоні, проте офіційного підтвердження цьому поки не було. Однак у мережі оприлюднили відео, як українські захисники у формі вішають державний стяг на будівлю Головного управління Нацполіції. Також з'явилося фото, де херсонці обіймають захисника в Шуменському районі міста.

Тим часом у Росії звітували, що повністю перекинули свої сили на лівий берег Дніпра. Окупанти, які залишились у місті, переодягаються в цивільне та ховають зброю по смітниках. ГУР закликало їх здаватися у полон.

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