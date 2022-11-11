Російські ЗМІ цитують представників свого оборонного відомства. Мовляв, "маневри" завершили до 5 години ранку.

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Міноборони Росії: о 5 ранку завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег Дніпра,

– йдеться у повідомленні.

Країна-агресорка також заявила, що під час відходу – читаємо втечі не втратили жодної одиниці військової техніки та озброєння. Мовляв, усе забрали з правого берегу. І звісно, кажуть, що минулось без втрат серед особового складу.

Але, якщо аналізувати відео, які поширюють у мережі, цього славного "відходу", то російські вояки могли просто потопитись, так поспішали.

Додамо, що "друга армія світу" покидала позиції пішки, колонами.

На втечу російських окупантів уже відреагував глава ОП України Андрій Єрмак. Він висміяв окупантів. Міфи про російську армію розбили об міць ЗСУ.

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У міноборони росії також звітують, що українські війська намагались зірвати їх втечу на лівий берег, бідкаються на удари HIMARS, брешуть про ППО, яке начебто захистило їх.

Зазначають, що за минулі дві доби просування українських захисників на окремих ділянках було не більше 10 кілометрів.