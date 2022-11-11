Контрнаступальна операція на правому березі добігає кінця

Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, українські підрозділи накривали і фактично топили окупантів – усю ніч російські пороми намагалися перекидати війська, але не справлялися з навантаженням і тонули.

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Можна сказати, що окупанти сьогодні вночі "закрили пляжний сезон",

– зауважив Хлань.

Він додав, що цієї ночі там затонуло настільки багато ворожих військових, що можна говорити і, до речі, росіяни самі про це заявляють, що вони закінчили відвід військ, а радше втечу, з правого берега Дніпра.

Хлань наголосив, що тепер перед ЗСУ стоїть завдання зачистки Херсона. І хоч це вже і фінальна стадія, вона дуже складна та дуже кропітка, адже ті окупанти, що залишилися, будуть чинити провокації. Однак після неї Україна контролюватиме, а фактично вже контролює правий берег Херсонщини з містом Херсон.

"Але найголовніше те, що можна констатувати – контрнаступальна операція, яка тривала майже 5 місяців, добігає до свого логічного кінця", – підкреслив депутат і військовий.

Він впевнений, що ця операція ввійде до усіх підручників з історії та військової справи, адже це – величезна перемога Збройних Сил України.

Росіяни масово залишають техніку

Хлань додав, що втікаючи росіяни залишають дуже багато техніки. І якщо раніше повідомляли про велику кількість на Бериславському напрямку, то зараз такого можна очікувати й на інших напрямках. Зокрема багато такого "ленд-лізу" від росіян буде під Херсоном. Ймовірно, ці трофеї навіть не потрібно буде ремонтувати, оскільки окупанти покидали все, аби лише врятуватися.

Це демонструє, наскільки росіяни не справлялися зі своєю втечею. Вона була настільки масштабною, що окупанти просто панікували, бігли до переправ, не розуміючи, як їм переходити, хто має йти першим, і просто хаотично лізли один поперед іншого. Відтак, загарбники втікали ледь не вплав, використовуючи будь-які допоміжні засоби, але все одно масово тонули.

"Російським пропагандистам треба писати, що вони не з гордо піднятою головою виходили, а просто йшли на дно", – підмітив Хлань.

Він наголосив, що при цьому Збройні Сили України дуже потужно накривали ворога. Зокрема з Херсона повідомляли, що протягом усієї ночі земля дрижала від вибухів та детонації.

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