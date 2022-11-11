Контрнаступательная операция на правом берегу подходит к концу

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, украинские подразделения накрывали и фактически топили оккупантов – всю ночь российские паромы пытались перекидывать войска, но не справлялись с нагрузкой и тонули.

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Можно сказать, что оккупанты сегодня ночью "закрыли пляжный сезон",

– заметил Хлань.

Он добавил, что этой ночью там затонуло настолько много вражеских военных, что можно говорить и, кстати, россияне сами об этом заявляют, что они закончили отвод войск, а скорее бегство с правого берега Днепра.

Хлань подчеркнул, что теперь перед ВСУ стоит задача зачистки Херсона. И хотя это уже и финальная стадия, она очень сложная и очень кропотливая, ведь оставшиеся оккупанты будут совершать провокации. Однако после нее Украина будет контролировать, а фактически уже контролирует правый берег Херсона с Херсоном.

"Но самое главное то, что можно констатировать – контрнаступательная операция, которая длилась почти 5 месяцев, подходит к своему логическому концу", – подчеркнул депутат и военный.

Он уверен, что эта операция войдет во все учебники по истории и военному делу, ведь это – огромная победа Вооруженных Сил Украины.

Россияне массово бросают технику

Хлань добавил, что убегая россияне оставляют очень много техники. И если раньше сообщали о большом количестве на Бериславском направлении, то сейчас такого можно ожидать и в других направлениях. В частности, много такого "ленд-лиза" от россиян будет под Херсоном. Вероятно, эти трофеи даже не нужно будет ремонтировать, поскольку оккупанты бросали все, лишь бы спастись.

Это демонстрирует, насколько россияне не справлялись со своим бегством. Оно было настолько масштабным, что оккупанты просто паниковали, бежали к переправам, не понимая, как им переходить, кто должен идти первым, и просто хаотично лезли друг перед другом. Следовательно, захватчики убегали чуть ли не вплавь, используя любые вспомогательные средства, но все равно массово тонули.

"Российским пропагандистам нужно писать, что они не с гордо поднятой головой выходили, а просто шли ко дну", — заметил Хлань.

Он подчеркнул, что при этом Вооруженные Силы Украины очень сильно накрывали врага. В частности из Херсона сообщали, что всю ночь земля дрожала от взрывов и детонации.

Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

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