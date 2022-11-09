Утром российские войска взорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области и сами же заявили, что ждут ВСУ. Что происходит в Херсоне, пошли ли ВСУ в активное наступление, следит 24 канал.

Внимание Оккупанты заявили, что покидают Херсон

До этого уже несколько дней из населенных пунктов и, в частности, Херсонской ОГА, исчезли тряпки – флаги страны-агрессора.

После обеда 9 ноября пропагандистские СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов. В Кремле его называли "заместителем главы администрации Херсонской области", то есть он так называемый заместитель гауляйтера Сальдо.

Пока не было подтверждений его смерти, только заявления-соболезнования захватчиков, в частности, Сальдо и Аксенова.

В населённых пунктах появляются украинские флаги

Также появились первые данные об интенсивных боях за Снегиревку Баштанского района Николаевской области, граничащую с Херсонской областью. Само освобождение Снегиревки откроет ВСУ путь на Херсон.

Официальной информации о поднятии украинского флага в Снегиревке Николаевской области нет. Также пока неизвестно, удалось ли защитникам полностью зачистить местность от оккупантов.



Украинский флаг в Снегиревке / Фото Андрей Цаплиенко

Кроме того, важно отметить, что появилось фото бойца нашей армии на фоне моста в селе Калиновском Херсонской области. Это в двух десятках километров от Снегиревки.



Украинский военный на фоне Калиновского моста / Фото из открытых источников

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже намекнул на начало активных действий ВСУ в направлении Херсона. Он попросил информационной тишины.

В интересах ВСУ прошу всех причастных сохранять информационную тишину по направлению Юга,

– отметил Виталий Ким.

Переговоры, "жест доброй воли", отвод войск: заявления россиян

Почти сразу после новостей о смерти Стремоусова с обращением "вылезла" глава МИД России Захарова с заявлением, что Россия якобы готова вести переговоры с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

А дальше больше – через час появилась информация, что оккупанты покидают Херсон. Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступать к отводу русских войск за реку Днепр.

Перед своим заявлением Шойгу заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина, который сообщил, что "Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована левым берегом Днепра".

Шойгу согласился и заметил, что решение непростое, но они сохранят жизнь своих военных и боеспособность группировки войск. В результате Шойгу якобы утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

По словам Суровикина, маневр войск будет совершен в ближайшие сроки. Он сказал, что соединение займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

"Жест доброй воли" или ловушка для ВСУ



Аналитики Международного разведывательного сообщества InformNapalm предположили, что Суровикин убедил Шойгу разыграть целый спектакль по ролям с докладом и заявлениями о "жесте доброй воли" из Херсона и правого берега Днепра.

Для этого они даже инсценировали смерть коллаборанта Стремоусова, или действительно убили, чтобы им хоть немного поверили, этакая "военная хитрость" на минималках.

Заметим, что Константин Рыженко – херсонский журналист сообщил интересную деталь, тоже подтверждающую вариант инсценировки смерти коллаборанта. Видео Сальдо, где тот подтверждает гибель Стремоусова, было записано за 2 часа до новостей о ДТП.

Обратите внимание! НАТО и США допустили мирные переговоры Украины и России, если ВСУ отвоюют Херсон. Мол, бой за город имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

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