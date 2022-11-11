Так, в Херсоне сегодня праздничный вечер. Люди радуются и аплодируют украинским воинам.

Важно ВСУ уже в Херсоне, люди массово выходят встречать военных: что происходит в городе

Херсон не спит

В сети обнародовали невероятные кадры. Местные вышли на улицы с украинскими флагами. Сине-желтые цвета видны даже вечером.

Херсонцы празднуют: видео

В Херсоне скандируют "ВСУ": видео

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на деоккупацию Херсона. Он обнародовал видео, как отмечают местные жители. Глава государства подписал его: "Наши. Наш. Херсон".

Что известно об освобождении Херсона

Украинские защитники освободили Херсон 11 ноября. Город находился в российской оккупации с марта. Перед тем ВСУ деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской области. Например, Берислав и Чернобаевку.

Местные жители не сдерживали эмоций радости. Они встречали воинов, исполняя гимн Украины. Защитникам дарили цветы и вышитые рушники.

В ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Сейчас в городе проводят зачистку от остатков российских войск. Оккупантов, которые "заблудятся" в городе призывали сдаваться в плен. Иначе их ликвидируют ВСУ.

Кстати, когда россияне отступали, взорвали все мосты через Днепр в Херсонской области. В частности, и Антоновский. В ОК "Юг" предупредили, что укрепления россиян расположены близко от Херсона, поэтому вероятны массированные вражеские обстрелы.