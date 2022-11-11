Так, у Херсоні сьогодні святковий вечір. Люди радіють та аплодують українським воїнам.

Важливо ЗСУ вже в Херсоні, люди святкують звільнення: що відбувається у місті

Херсон не спить

У мережі оприлюднили неймовірні кадри. Місцеві вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовті кольори видніються навіть ввечері.

Херсонці святкують: відео

У Херсоні скандують "ЗСУ": відео

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський також відреагував на деокупацію Херсона. Він оприлюднив відео, як святкують місцеві жителі. Глава держави підписав його: "Наші. Наш. Херсон".

Що відомо про звільнення Херсона

Українські захисники звільнили Херсон 11 листопада. Місто перебувало у російській окупації з березня. Перед тим ЗСУ деокупували низку населених пунктів на Херсонщині. Наприклад, Берислав та Чорнобаївку.

Місцеві жителі не стримували емоцій радості. Вони зустрічали воїнів, виконуючи Гімн України. Захисникам дарували квіти та вишиті рушники.

У ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в місті проводять зачистку від залишків російських військ. Окупантів, які "заблукати" в місті закликали здаватись в полон. Інакше їх ліквідують ЗСУ.

До речі, коли росіяни відступали, підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині. Зокрема, й Антонівський. В ОК "Південь" попередили, що укріплення росіян розташовані близько від Херсона, тому ймовірні масовані ворожі обстріли.

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