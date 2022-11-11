Так, місцеві жителі зустрічали воїнів, виконуючи Гімн України. Звучали гасла: Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!

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Несли квіти та вишитий рушник

Мешканці одного зі звільнених сіл Херсонщини дарували бійцям квіти та вишитий рушник. Фото машини ЗСУ, прикрашеної подарунками, оприлюднили в мережі.



Воїнам подарували вишитий рушник / Фото Андрія Жолоба

У селищі Борозенське квіти для українських героїв несли діти. Малеча вишикувалась з букетами. Мережею також розлетілись зворушливі кадри.

Діти дарують квіти бійцям ЗСУ: відео

Як відбувалось звільнення Херсонщини

З 9 листопада повідомляли, що ЗСУ активно звільняють населені пункти Миколаївської та Херсонської областей.

11 листопада українські воїни зайшли у сам Херсон. Мешканці міста вийшли на центральну площу з українськими прапорами, аби зустріти воїнів.

Синьо-жовті прапори також замайоріли в Бериславі та Чорнобаївці.

Згодом у ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в місті проводять зачистку, людей просять залишатись вдома.

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