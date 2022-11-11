Так, місцеві жителі зустрічали воїнів, виконуючи Гімн України. Звучали гасла: Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!
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Несли квіти та вишитий рушник
Мешканці одного зі звільнених сіл Херсонщини дарували бійцям квіти та вишитий рушник. Фото машини ЗСУ, прикрашеної подарунками, оприлюднили в мережі.
Воїнам подарували вишитий рушник / Фото Андрія Жолоба
У селищі Борозенське квіти для українських героїв несли діти. Малеча вишикувалась з букетами. Мережею також розлетілись зворушливі кадри.
Діти дарують квіти бійцям ЗСУ: відео
Як відбувалось звільнення Херсонщини
- З 9 листопада повідомляли, що ЗСУ активно звільняють населені пункти Миколаївської та Херсонської областей.
- 11 листопада українські воїни зайшли у сам Херсон. Мешканці міста вийшли на центральну площу з українськими прапорами, аби зустріти воїнів.
- Синьо-жовті прапори також замайоріли в Бериславі та Чорнобаївці.
- Згодом у ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в місті проводять зачистку, людей просять залишатись вдома.
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