На фоні повідомлень про те, що ЗСУ заходять в місто, місцеві жителі зібралися на центральній площі та підняли українські прапори.

До теми Люди скандують ЗСУ: українські військові вже у центрі Херсона – емоційне відео

Херсонці скандують "Слава Україні"

У мережі з'явилося відео, як жителі Херсона скандують "Слава Україні" та радіють втечі російських загарбників. Також по місту їздять автівки з українськими прапорами, які радісно сигналять на своєму шляху.

Люди скандують у Херсоні "Слава Україні": дивіться відео

ЗСУ зайшли в місто

Зауважимо, що сьогодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли в Херсон. Люди зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".

У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ. Російських загарбників, які поховалися в місті в цивільному одязі, закликають добровільно здатися у полон.

Зараз українські воїни проводять у місті зачистку. Жителів міста просять перебувати вдома.

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