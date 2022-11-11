На фоне сообщений о том, что ВСУ входят в город, местные жители собрались на центральной площади и подняли украинские флаги.

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Херсонцы скандируют "Слава Украине"

В сети появилось видео, как жители Херсона скандируют "Слава Украине" и радуются побегу российских захватчиков. Также по городу ездят автомобили с украинскими флагами, которые радостно сигналят на своем пути.

Люди скандируют в Херсоне "Слава Украине": смотрите видео

ВСУ вошли в город

Заметим, что сегодня, 11 ноября, ВСУ вошли в Херсон. Люди встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ. Российских захватчиков, спрятавшихся в городе в гражданской одежде, призывают добровольно сдаться в плен.

В настоящее время украинские воины проводят в городе зачистку. Жителей города просят находиться дома.

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