Так, местные жители встречали воинов, исполняя Гимн Украины. Звучали лозунги: Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!

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Несли цветы и вышитый рушнык

Жители одного из освобожденных сел Херсонщины дарили бойцам цветы и вышитый рушнык. Фото машины ВСУ, украшенной подарками, обнародовали в сети.



Воинам подарили вышитый рушнык/ Фото Андрея Жолоба

В поселке Борозенское цветы для украинских героев несли дети. Малыши выстроились с букетами. Сетью также разлетелись трогательные кадры.

Дети дарят цветы бойцам ВСУ: видео

Как происходило освобождение Херсонщины

С 9 ноября сообщали, что ВСУ активно освобождают населенные пункты Николаевской и Херсонской областей.

11 ноября украинские воины вошли в Херсон. Жители города вышли на центральную площадь с украинскими флагами, чтобы встретить воинов.

Сине-желтые флаги также развевались в Бериславе и Чернобаевке.

Затем в ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Пока в городе проводят зачистку, людей просят оставаться дома.

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