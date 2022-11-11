В сети опубликовали видео, как российские военные пересекают реку по переправе у Антоновского моста. Сам мост оккупанты, опасаясь ВСУ, решили взорвать.
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Ермак отреагировал на бегство захватчиков
Россияне бегут с правого Днепра пешком. Вероятно, российские военные боятся передвигаться на технике, чтобы не стать легкой целью для ВСУ.
Оккупанты пешком бегут из Херсона: видео
На побег российских оккупантов отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он высмеял русскую армию, которую в Кремле привыкли называть "второй в мире". Мифы про российскую армию разбились об мощь ВСУ. Наши воины ценой жизней сдерживают нашествие врага.
"Вторая армия мира" пытается бежать пешком…,
– лаконично написал Андрей Ермак в социальных сетях.
ВСУ продвигаются в Херсонской области: что известно на данный момент
- Украинские воины начали стремительно продвигаться в Херсонской области после того, как Россия 9 ноября объявила о "жесте доброй воли" в Херсоне. Также наши защитники освобождают Николаевскую область.
- В Николаевской области удалось освободить Снигиревку, Калиновку и Новопетровку.
- Главнокомандующий Валерий Залужный информировал, что с 1 октября ВСУ освободили более 40 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 11 ноября в Генштабе ВСУ подтвердили деоккупацию 12 поселков в Херсонской области.
- Также в ВСУ рассказали, что наши воины продвинулись на 10 километров. Кроме того, в Херсонской области продолжаются мощные позиционные бои.
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