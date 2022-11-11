В утренней сводке Генштаба 11 ноября подчеркнули, что наступательные действия в Херсонской области продолжаются. Поэтому, из соображений безопасности, некоторые подтверждения будут через время.
Внимание ВСУ добились значительных успехов на Херсонщине и готовятся к большой победе, – ISW
Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов,
– говорится в сообщении.
В Генштабе назвали освобожденные поселки:
- Дудчаны,
- Пятихатки,
- Борозенское,
- Садок,
- Безводное,
- Ищенка,
- Костромка,
- Краснолюбецк,
- Калиновское,
- Бобровый Кут,
- Безымянное,
- Благодатное.