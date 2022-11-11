В утренней сводке Генштаба 11 ноября подчеркнули, что наступательные действия в Херсонской области продолжаются. Поэтому, из соображений безопасности, некоторые подтверждения будут через время.

Внимание ВСУ добились значительных успехов на Херсонщине и готовятся к большой победе, – ISW

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов,

– говорится в сообщении.

В Генштабе назвали освобожденные поселки: