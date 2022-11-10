Жители Брускинского встретили ВСУ

Именно ВСУ первыми слышат правду о захватчиках и их преступлениях на оккупированных территориях. Местные обнимают военных и не верят, что ужасы оккупации закончились. В сети уже появляются первые видео из освободившихся поселков.

Внимание СМИ сообщают об освобождении Брускинского в Херсонской области: показываем на карте

"Это ужас сколько выдержали", – говорит женщина на видео.

Оккупанты сделали жизнь граждан в оккупации невыносимой

На видео жители поселка Брускинское – они не сдерживают эмоции и слова. Рассказывают, что пришлось пережить немало. Оккупанты не жалели огня и уничтожали поселок, как следствие – разрушенные дома, потерянные жизнь, поломанные судьбы.

Пол села домов пожгли, 6 человек убили. Одного вообще не можем найти. Пытали, это беспорядок,

– рассказали люди.

Жители освобожденного поселка в Херсонской области встречают ВСУ: видео

"Еще больше терпели": местные не могут поверить, что на попечении ВСУ

В ответ наши военные просят людей некоторое время еще переходить в укрытие, потому что оккупанты могут снова стрелять. На что местные им отвечают – "ничего – еще больше терпели".

Сколько же боли в этих словах и надежд, что худшее позади – впереди жизнь, которая у них была до войны – под украинским флагом, со своим народом и на украинской земле.

Обратите внимание! ВСУ удалось освободить от врага Брускинское. Подтверждений от Генштаба пока не было, однако, в сети появляется все больше доказательств этому.

Где расположен поселок Брускинское: показываем на карте

Главное про освобождение Херсона

Предварительно СМИ сообщили о деоккупации Киселевки и Борозенского. Киселевка располагается всего в 25 километрах от Херсона.

10 ноября ВСУ освободили Снигиревку в Николаевской области. Освобождение Снегиревки имеет стратегическое значение для деоккупации всей Херсонщины.

По данным главнокомандующего ВСУ, с 1 октября площадь отвоеванной территории Херсонщины достигает 1381 квадратных километров. За 9 ноября удалось деоккупировать 12 населенных пунктов. Всего речь о 41 освободившемся поселке на Херсонщине.

Больше об этом – власти готовят помощь на деоккупированные поселки: смотреть видео