Жителі Брускинського зустріли ЗСУ

Саме ЗСУ першими чують правду про загарбників і їх злочини на окупованих територіях. Місцеві обіймають військових і не вірять, що жахіття окупації закінчились. У мережі уже з'являються перші відео зі звільнених селищ.

Увага ЗМІ повідомляють про звільнення Брускинського на Херсонщині: показуємо на карті

"Це жах, скільки витримали", – каже жінка на відео.

Окупанти зробили життя громадян в окупації нестерпним

На відео жителі селища Брускинське – вони не стримують емоцій та слів. Розповідають, що довелось пережити чимало. Окупанти не жаліли вогню і нищили селище, як наслідок – зруйновані домівки, втрачені життя, поламані долі.

Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, це безлад, – розповіли люди.

Жителі звільненого селища на Херсонщині зустрічають ЗСУ: відео

"Ще більше терпіли": місцеві не можуть повірити, що під опікою ЗСУ

У відповідь наші військові просять людей деякий час ще переходити в укриття, бо окупанти можуть знову стріляти. На що місцеві їм відповідають – "нічого – ще більше терпіли".

Скільки ж болю у цих словах і сподівань, що гірше позаду. Натомість попереду життя, яке у них було до війни – під українським прапором, зі своїм народом і на українській землі.

Зверніть увагу! ЗСУ вдалось звільнити від ворога Брускинське. Наразі підтверджень від Генштабу не було, однак, у мережі з'являється усе більше доказів цьому.

Де розташоване селище Брускинське: показуємо на карті

Головне про звільнення Херсону

Попередньо ЗМІ повідомили про деокупацію Киселівки та Борозенського. Киселівка розташовується всього за 25 кілометрів від Херсона.

10 листопада ЗСУ звільнили Снігурівку, що в Миколаївській області. Звільнення Снігурівки має стратегічне значення для деокупації всієї Херсонщини.

За даними головнокомандувача ЗСУ, з 1 жовтня площа відвойованої території Херсонщини сягає до 1381 квадратних кілометрів. За 9 листопада вдалось деокупувати 12 населених пунктів. Всього мова про 41 звільнене селище на Херсонщині.

Більше про це – влада готує допомогу на деокуповані селища: дивитись відео