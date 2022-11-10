Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Село Брускинське розташовується у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району.
До теми Додаткові засоби ППО для України та звільнення Снігурівки: хронологія 260 дня війни
У Херсонській області триває контрнаступ ЗСУ. У мережі з'явилося підтвердження, що вдалось звільнити від ворога Брускинське.
Джерело:Андрій Цаплієнко
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Село Брускинське розташовується у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району.
До теми Додаткові засоби ППО для України та звільнення Снігурівки: хронологія 260 дня війни