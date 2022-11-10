Найскладнішою залишається ситуація на Донецькому напрямку. Ворогу завдають колосальних втрат.

Що було раніше Відхід окупантів з Херсону, ЗСУ в Снігурівці: хронологія 259 дня війни

05:29 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат констатував, що російська авіація боїться залітати в повітряний простір України. На це є 2 причини: окупанти зазнали серйозних втрат серед авіації та льотного складу.

02:50 Велика Британія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону та захиститись від атак окупантів на енергетичні об'єкти. Раніше Київ подав запит на додаткові засоби ППО.

02:16 Ситуація на Півдні залишається напруженою, але динамічно розвивається. Росіяни продовжують оборонні дії. Крім того, вони обстрілюють наші позиції.

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