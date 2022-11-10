Сложней остается ситуация на Донецком направлении. Врагу наносят колоссальные потери.

Что было раньше Уход кафиров из Херсона, ВСУ в Снегиревке:

05:29 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат констатировал, что российская авиация боится залетать в воздушное пространство Украины. На это есть 2 причины: оккупанты понесли серьезные потери среди авиации и летного состава.

02:50 Великобритания поможет Украине усилить противовоздушную оборону и защититься от атак оккупантов на энергетические объекты. Ранее Киев запросил дополнительные средства ПВО.

02:16 Ситуация на Юге остается напряженной, но динамично развивается. Россияне продолжают военные действия. Кроме того, они обстреливают наши позиции.

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