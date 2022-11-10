Напомним, что накануне в минобороны России заявили о "выходе" оккупантов из Херсона. 24 канал подробнее расскажет, почему город Снигиревка важен для Украины.

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Снигиревка освобождена от оккупантов

Снигиревка была освобождена силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Снигиревка – важный логистический узел, поскольку здесь сходятся все дороги в центральной части российского плацдарма на правом берегу Днепра. Через него проходит железная дорога из Кривого Рога в Николаев и Херсон на север. Российские войска оккупировали Снигиревку для потенциального продвижения в сторону Николаева.

Снигиревка расположена на правом берегу Днепра в Николаевской области – примерно в 50 километрах севернее Херсона и в 70 километрах восточнее Николаева. О "тяжелых" боях за Снигиревку 8 ноября сообщали пророссийские воинкоры, а также заместитель председателя назначенной Россией "администрации" Херсонской области Стремоусов, который на следующий день погиб в ДТП.

Где находится Снигиревка: смотрите карту

Заметим, что Снигиревка находилась под оккупацией российской армии с марта. Перед так называемым "референдумом о присоединении" украинских территорий к России Снигиревку включили в состав Херсонской области, после чего власти РФ аннексировали город, как и другие захваченные территории.

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