Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США действительно фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. При этом он подчеркнул, что отступление россиян может занять несколько недель.

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Россия выводит около 30 тысяч военных

В частности, речь идет об отводе 20 – 30 тысяч российских военных с западного берега Днепра, который займет дни или недели.

Прямо сейчас ранние индикаторы свидетельствуют о том, что они делают то, что говорят, и мы видим эти ранние индикаторы,

– сказал американский генерал.

При этом Марк Милли выразил мнение, почему россияне решили увести свои силы из Херсона. Оккупанты, вероятно, хотят восстановить оборонительные рубежи.

"Я считаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи к югу от реки, но это еще предстоит выяснить", – сказал он.

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Что известно об "отступлении" оккупантов из Херсона

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин 9 октября объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Оккупанты якобы отводят войска на левый берег Днепра.

Однако в Генштабе ВСУ пока не подтверждают отступление россиян. В ВСУ не исключают провокаций со стороны оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях.

В Офисе Президента заявили, что в Херсоне сейчас нет отвода российских войск. Напротив, Россия добрасывает мобилизованных. В МВД заявили, что Украина освободит Херсон, однако будет действовать осторожно.

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