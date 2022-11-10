Однако в Институте изучения войны отмечают, что это вряд ли является ловушкой. Мол, раньше уже было множество признаков того, что российские войска неуклонно отходят с западного берега Днепра.

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Мнение американских экспертов

Российские чиновники предусматривали и готовились к отводу способом, несовместимым с попыткой заманить в ловушку украинские войска.

Американские исследователи отмечают, что российское командование, безусловно, попытается замедлить наступление украинских войск с тем, чтобы обеспечить упорядоченный отход. Они также сообщают, что некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне.

Эти боевые действия станут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем состоянии,

– говорится в отчете ISW.

Что известно о "выходе" оккупантов из Херсона: основные новости

Командующий армией оккупантов в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявил, что Россия выводит свои войска с правого берега на Херсонщине. Захватчики собираются организовывать "оборону" на левом берегу Днепра. Глава минобороны Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в Херсоне нет сейчас отвода российских войск. Напротив – Россия докидывает мобилизованных.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также сомневается в том, что россияне бегут из Херсона. Он отметил, что в самом городе сейчас не фиксируют отвод российских войск.

ВСУ продолжают продвигаться в регионе. Например, они зашли в Правдино, расположенное в 27 километрах к западу от Херсона.

Достойно внимания. Переселенка из Херсона рассказала о жизни в оккупации, эвакуации из города и циничных поступках российской армии. Читайте материал 24 канала по ссылке.

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