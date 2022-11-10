Однако в Институте изучения войны отмечают, что это вряд ли является ловушкой. Мол, раньше уже было множество признаков того, что российские войска неуклонно отходят с западного берега Днепра.
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Мнение американских экспертов
Российские чиновники предусматривали и готовились к отводу способом, несовместимым с попыткой заманить в ловушку украинские войска.
Американские исследователи отмечают, что российское командование, безусловно, попытается замедлить наступление украинских войск с тем, чтобы обеспечить упорядоченный отход. Они также сообщают, что некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне.
Эти боевые действия станут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем состоянии,
– говорится в отчете ISW.
Что известно о "выходе" оккупантов из Херсона: основные новости
- Командующий армией оккупантов в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявил, что Россия выводит свои войска с правого берега на Херсонщине. Захватчики собираются организовывать "оборону" на левом берегу Днепра. Глава минобороны Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в Херсоне нет сейчас отвода российских войск. Напротив – Россия докидывает мобилизованных.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак также сомневается в том, что россияне бегут из Херсона. Он отметил, что в самом городе сейчас не фиксируют отвод российских войск.
- ВСУ продолжают продвигаться в регионе. Например, они зашли в Правдино, расположенное в 27 километрах к западу от Херсона.
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