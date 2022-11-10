Однак в Інституті вивчення війни зазначають, що це навряд чи є пасткою. Мовляв, раніше вже було безліч ознак того, що російські війська неухильно відходять з західного берега Дніпра.

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Думка американських експертів

Російські посадовці передбачали та готувалися до відведення у спосіб, який не сумісний з намаганням заманити в пастку українські війська.

Американські дослідники зазначають, що російське командування, безумовно, спробує уповільнити наступ українських військ, аби забезпечити впорядкований відхід. Вони також повідомляють про те, що деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні.

Ці бойові дії стануть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному стані,

– йдеться у звіті ISW.

Що відомо про " вихід" окупантів з Херсона: основні новини

Командувач армії окупантів в Україні Сергій Суровікін 9 листопада заявив, що Росія виводить свої війська з правого берега на Херсонщині. Загарбники збираються організовувати "оборону" на лівому березі Дніпра. Голова міноборони Шойгу затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що в Херсоні немає зараз відведення російських військ. Навпаки – Росія докидає мобілізованих.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також сумнівається у тому, що росіяни тікають з Херсона. Він зауважив, що у самому місті зараз не фіксують відведення російських військ.

ЗСУ продовжують просуватись у регіоні. Наприклад, вони зайшли в Правдине, що розташоване за 27 кілометрів на захід від Херсона.

Варте уваги. Переселенка з Херсона розповіла про життя в окупації, евакуацію з міста та цинічні вчинки російської армії. Читайте матеріал 24 каналу за посиланням.

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