Адже Росія постійно працює з інформаційними приводами, щоб зробити те чи інше враження. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Треба ставитися скептично до всього, що говорить Росія

За його словами, Росія безумовно має проблеми на Херсонщині, оскільки Збройні Сили України знищили тилове забезпечення ворога та мости. Так, росіяни не можуть швидко та ефективно доставляти туди все, що їм потрібно.

Що стосується саме Херсона – там немає зараз відведення російських військ. Навпаки Росія докидає мобілізованих,

– зазначив Подоляк.

Крім того, країна-агресорка завозить у місто зброю. А також паралельно будує фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.

"Я б дуже скептично ставився до того, що говорить або робить Росія", – підсумував радник голови Офісу Президента України.