У росіян "підгорає" через відведення військ з Херсону
Очевидно, що росіяни вже встигли прокоментувати чергові "вдалі" рішення військового командування своєї країни. В них по-справжньому підгорає, адже їх запевняли, що "Росія в Херсоні назавжди". У різних телеграм-каналах вони критикують такі дії, й обурюються.
Деталі Росія заявила, що виводить війська з Херсону
Росіяни шоковані діями командування, дивуються, для чого було тоді взагалі заходити в місто, щоб потім "здати" його. Згадують у коментарях й про свого президента – "як вірити Путіну після такого зливу?".
Ось декілька коментарів "русских":
- "позор";
- "знову відступ";
- "зрадники";
- "шапіто, а не командування";
- "для чого тоді був референдум?";
- "коли Крим і Донбас здамо?";
- "перемагали, перемагали, побігли і побігли, яке конч*не".
Водночас є й ті серед росіян, які вважають, що такі дії це "заманювання хохлів".
Як росіяни реагують на заяву про відведення військ з Херсону / Скриншот із соцмереж
Олешківський міський голова Євген Рищук також прокоментував ситуацію. У своєму телеграм-каналі він опублікував реакцію "поклонніков расєї" в Херсоні.
Реакція прихильників Росії в Херсоні / Фото з телеграму Євгена Рищука
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко написав, що російські пропагандисти масово закривають коментарі у постах про Херсон.
Це чудово, це просто чудово,
– підсумував він.
Шойгу наказав покинути окупантам Херсон
- 9 листопада з'явилася інформація, що окупанти покидають Херсон. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу наказав приступати до відведення російських військ за річку Дніпро.
- Шойгу заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас так вони збережуть життя своїх військових і боєздатність угруповання військ. В результаті глава Міноборони РФ затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.
- За словами командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна, маневр військ буде здійснено у найближчі терміни. Він сказав, що з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.
- Також в одній із заяв повідомили, що евакуювали 115 тисяч осіб з Херсонської області. В росЗМІ заявляють, що це всі охочі, втім, очевидно, що такі дії були вчинені насильно.
До теми – Росія виводить війська з Херсона: дивіться відео