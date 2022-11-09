У росіян "підгорає" через відведення військ з Херсону

Очевидно, що росіяни вже встигли прокоментувати чергові "вдалі" рішення військового командування своєї країни. В них по-справжньому підгорає, адже їх запевняли, що "Росія в Херсоні назавжди". У різних телеграм-каналах вони критикують такі дії, й обурюються.

Деталі Росія заявила, що виводить війська з Херсону

Росіяни шоковані діями командування, дивуються, для чого було тоді взагалі заходити в місто, щоб потім "здати" його. Згадують у коментарях й про свого президента – "як вірити Путіну після такого зливу?".

Ось декілька коментарів "русских":

"позор";

"знову відступ";

"зрадники";

"шапіто, а не командування";

"для чого тоді був референдум?";

"коли Крим і Донбас здамо?";

"перемагали, перемагали, побігли і побігли, яке конч*не".

Водночас є й ті серед росіян, які вважають, що такі дії це "заманювання хохлів".

Як росіяни реагують на заяву про відведення військ з Херсону / Скриншот із соцмереж



Олешківський міський голова Євген Рищук також прокоментував ситуацію. У своєму телеграм-каналі він опублікував реакцію "поклонніков расєї" в Херсоні.



Реакція прихильників Росії в Херсоні / Фото з телеграму Євгена Рищука

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко написав, що російські пропагандисти масово закривають коментарі у постах про Херсон.

Це чудово, це просто чудово,

– підсумував він.

Шойгу наказав покинути окупантам Херсон

9 листопада з'явилася інформація, що окупанти покидають Херсон. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу наказав приступати до відведення російських військ за річку Дніпро.

Шойгу заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас так вони збережуть життя своїх військових і боєздатність угруповання військ. В результаті глава Міноборони РФ затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.

За словами командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна, маневр військ буде здійснено у найближчі терміни. Він сказав, що з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Сергія Суровікіна, маневр військ буде здійснено у найближчі терміни. Він сказав, що з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Також в одній із заяв повідомили, що евакуювали 115 тисяч осіб з Херсонської області. В росЗМІ заявляють, що це всі охочі, втім, очевидно, що такі дії були вчинені насильно.