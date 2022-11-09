Россия постоянно работает с информационными поводами, чтобы произвести то или иное впечатление. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Надо относиться скептически ко всему, что говорит Россия

По его словам, у России безусловно проблемы на Херсонщине, поскольку Вооруженные Силы Украины уничтожили тыловое обеспечение врага и мосты. Так, россияне не могут быстро и эффективно доставлять туда все, что им нужно.

Что касается именно Херсона – там нет сейчас отвода российских войск. Напротив Россия докидывает мобилизованных,

– отметил Подоляк.

Кроме того, страна-агрессор завозит в город оружие. Также параллельно строит фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

"Я бы очень скептически относился к тому, что говорит или делает Россия", – подытожил советник главы Офиса Президента Украины.