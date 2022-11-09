Результатом артиллерийской работы наших воинов стало уменьшение войска оккупантов более чем на 100 бойцов. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Разрушая мосты оккупанты делают хуже себе
Соответствующая "неприятность" вызвала панику в российском руководстве и среди захватчиков, еще пытающихся обороняться в Снигиревке. Кроме того, оккупанты начали взрывать мосты без предварительного отвода оттуда войск. Речь идет о следующих мостах:
- Мост через канал Ингулец южнее Снигиревки. В результате подрыва этого моста россияне, которые там обороняются, остались в окружении;
- Дарьевский мост через Ингулец, которым россияне практически не пользовались из-за его значительных повреждений нашей артиллерией. Однако существенно то, что рядом с ним была понтонная переправа, которую россияне переместили на Днепр.
- Мост через Балку Каменку в районе села Новокаиры. Это сделает невозможным коммуникацию с гарнизоном оккупантов в селе Милово.
После того, как россияне утром продолжили "жест доброй воли" относительно мостов, не осталось никакой возможности переправиться от Снигиревки в устье Ингульца,
– подчеркнул Молчанов.
Так, у россиян с начала этих суток отсутствует возможность управлять своими оперативными резервами и перебрасывать их на те направления, которые в этом нуждаются. Кроме того, оборона оккупантов также стала бесперспективной.
Молчанов рассказал, что происходит в районе Снигиревки: смотрите видео
Как на фронт повлияет потеря Снигиревки
По словам Молчанова, потеря захватчиками Снигиревки приведет к дальнейшей потере фронта в районе Калиновское – Евгеньевка – Васильевка. Так, не имея там естественных рубежей и сел, за которые можно было бы "зацепиться", россияне будут вынуждены отступить к линии Лиманец - Высокое с выходом на существующую линию фронта.
ВСУ смогут занять эту "голую степь" и бить их в тыл той группировки, которая уже на правом берегу Ингульца южнее Снигиревки,
– заметил херсонский активист.
Какие переправы еще функционируют
Впрочем, когда россияне соберутся бежать из Херсона, то им придется делать это пешком, поскольку мостов, по которым мог бы двигаться транспорт осталось немного. В настоящее время функционируют следующие переправы:
- плотина Каховской ГЭС, которая до сих пор функционирует, но по ней постоянно ведется огонь;
- баржевая переправа у Каховского моста, на которой также встречается "хлопок", но пешком ее еще можно перейти;
- баржевая переправа от Голой Пристани до набережной Херсона.
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Россия делает невозможным бегство своих военных
Военное командование страны-агрессора никогда не считалось с жизнями своих военных, поэтому взрывает мосты без предварительного отвода войск. Вероятно, в Кремле решили оставить оккупантов на произвол судьбы, чтобы они не имели возможности бежать и сдерживали ВСУ.
Кроме того, Россия отводит на левый берег те уцелевшие плавсредства. И таким образом дополнительно делает невозможным отступление своих военных.
Самовольный побег становится просто невозможным, можно только сдаться или погибнуть,
– отметил Молчанов.
По его мнению, крах обороны россиян и окончательный уход на левый берег Днепра – это несколько дней. Если же они попытаются сопротивляться, то это лишь приведет к потерям с их стороны.