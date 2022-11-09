Результатом артиллерийской работы наших воинов стало уменьшение войска оккупантов более чем на 100 бойцов. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Разрушая мосты оккупанты делают хуже себе

Соответствующая "неприятность" вызвала панику в российском руководстве и среди захватчиков, еще пытающихся обороняться в Снигиревке. Кроме того, оккупанты начали взрывать мосты без предварительного отвода оттуда войск. Речь идет о следующих мостах:

Мост через канал Ингулец южнее Снигиревки . В результате подрыва этого моста россияне, которые там обороняются, остались в окружении;

. В результате подрыва этого моста россияне, которые там обороняются, остались в окружении; Дарьевский мост через Ингулец, которым россияне практически не пользовались из-за его значительных повреждений нашей артиллерией. Однако существенно то, что рядом с ним была понтонная переправа, которую россияне переместили на Днепр.

через Ингулец, которым россияне практически не пользовались из-за его значительных повреждений нашей артиллерией. Однако существенно то, что рядом с ним была понтонная переправа, которую россияне переместили на Днепр. Мост через Балку Каменку в районе села Новокаиры. Это сделает невозможным коммуникацию с гарнизоном оккупантов в селе Милово.

После того, как россияне утром продолжили "жест доброй воли" относительно мостов, не осталось никакой возможности переправиться от Снигиревки в устье Ингульца,

– подчеркнул Молчанов.

Так, у россиян с начала этих суток отсутствует возможность управлять своими оперативными резервами и перебрасывать их на те направления, которые в этом нуждаются. Кроме того, оборона оккупантов также стала бесперспективной.

Молчанов рассказал, что происходит в районе Снигиревки: смотрите видео

Как на фронт повлияет потеря Снигиревки

По словам Молчанова, потеря захватчиками Снигиревки приведет к дальнейшей потере фронта в районе Калиновское – Евгеньевка – Васильевка. Так, не имея там естественных рубежей и сел, за которые можно было бы "зацепиться", россияне будут вынуждены отступить к линии Лиманец - Высокое с выходом на существующую линию фронта.

ВСУ смогут занять эту "голую степь" и бить их в тыл той группировки, которая уже на правом берегу Ингульца южнее Снигиревки,

– заметил херсонский активист.

Какие переправы еще функционируют

Впрочем, когда россияне соберутся бежать из Херсона, то им придется делать это пешком, поскольку мостов, по которым мог бы двигаться транспорт осталось немного. В настоящее время функционируют следующие переправы:

плотина Каховской ГЭС, которая до сих пор функционирует, но по ней постоянно ведется огонь;

баржевая переправа у Каховского моста, на которой также встречается "хлопок", но пешком ее еще можно перейти;

баржевая переправа от Голой Пристани до набережной Херсона.

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Россия делает невозможным бегство своих военных

Военное командование страны-агрессора никогда не считалось с жизнями своих военных, поэтому взрывает мосты без предварительного отвода войск. Вероятно, в Кремле решили оставить оккупантов на произвол судьбы, чтобы они не имели возможности бежать и сдерживали ВСУ.

Кроме того, Россия отводит на левый берег те уцелевшие плавсредства. И таким образом дополнительно делает невозможным отступление своих военных.

Самовольный побег становится просто невозможным, можно только сдаться или погибнуть,

– отметил Молчанов.

По его мнению, крах обороны россиян и окончательный уход на левый берег Днепра – это несколько дней. Если же они попытаются сопротивляться, то это лишь приведет к потерям с их стороны.