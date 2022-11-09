Траншеи рыли поочередно, поскольку лопат на всех не хватало. Но рыли недолго – утром украинская артиллерия осветила небо, а на Агафонова и его подразделение посыпались снаряды.

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Самая смертоносная атака

По словам оккупанта, сначала над ними пролетел украинский беспилотник, а затем украинская артиллерия начала обстреливать их часами, непрерывно. Кроме того, уже традиционно командиры подразделения покинули позиции перед самым началом обстрела.

Я видел, как у меня на глазах разрезают людей, большая часть нашего подразделения исчезла, уничтожена. Это был ад,

– сказал оккупант.

Агафонова призвали в службу 16 октября вместе с 570 другими военнообязанными в Воронеже. После того, как обстрелы прекратились, Агафонов вместе с дюжиной других солдат отступил из леса возле луганской Макеевки в соседний контролируемый Россией город Сватово.

В Сватовом оккупант со своей группой пытались связаться с другими мобилизованными, которые были с ними в ту ночь. По оценкам Агафонова, только 130 призывников из 570 выжили во время украинской атаки. Многие из уцелевших теряют рассудок и никто не хочет возвращаться.

На войну в Украину отправляют неподготовленных "мобиков"

У россиян растет гнев, поскольку из Украины возвращается все больше гробов с призывниками.

По словам еще одного оккупанта, двухнедельные военные учения не подготовят к войне. Он рассказывает, что его подразделение полностью разоблачили, сотни из них погибли.

Выживший во время украинской атаки россиянин Николай Воронин 2 ноября тоже поделился впечатлениями от войны в Украине.

Было много погибших, они валялись везде... У них оторваны руки, ноги,

– говорит русский солдат.

По его словам, те лопаты, которыми рыли траншеи, использовались, чтобы выкапывать мертвых.

Что ждет мобилизованных на войне в Украине

Российские кафиры жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине . Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

По словам кафиров, они живут в землянках в лесу. Кроме того, военное командование подразделения бросило оккупантов, снабдив 8 человек одной полуторалитровой бутылкой воды и двумя сухпайками в сутки. Вся их техника подрывается на минах, расставленных сами же кафирами.

На то, что ССУ значительно лучше укомплектованы , жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

В ВСУ показали жуткие последствия очередной попытки прорыва российских оккупантов. Неудачный прорыв кафиров закончился обилием погибших русских военных.

Обратите внимание – карта боевых действий на Донбассе: смотрите видео