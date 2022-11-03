Оккупанты и сами признаются, что современная война – это не война пехоты, а артиллерии. А артиллеристы Украины заставляют россиян паниковать.
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Выживает 1 оккупант из 20
Так, в очередном перехвате СБУ оккупанты скулят, что под артиллерийским огнем выживает 1 захватчик из 20. Согласно словам одного из них, это понимал также его сегодня уже мертвый комбат. Он говорил своим подчиненным прямо, что они идут на убийство, а потом цинично добавлял, что в случае чего-то женщины "других деб**ов родят".
У нас людей просто нет... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, из 8 рот осталось 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются,
– рассказал россиянин, воюющий на Донецком направлении.
Оба захватчика сейчас думают, как сбежать с войны. В СБУ отметили, что их подгоняет очевидно статистика выживания российских оккупантов на войне в Украине.
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У россиян есть шанс выжить
В СБУ обратились и к оккупантам. Там дали ценный совет тем, кто не хочет возвратиться домой в пакете. Им порекомендовали не медлить и сдаваться в плен. В частности, это можно сделать по номерам горячей линии государственного проекта "Хочу жить", где есть подробная инструкция, как сдаться в плен:
- +380665803498,
- +380931192984.
Каждый оккупант, сложивший оружие, – минус одна угроза для наших родных и близких,
– подчеркнули в СБУ.
Украина гарантирует россиянам, сдавшимся в плен, право на жизнь и соблюдение запрета на пытки в соответствии с международным законодательством.
Оккупанты жалуются на свое положение: последние новости
- Российские оккупанты откровенно жалуются в перехваченных разговорах, что они ежедневно понесут огромные потери в Украине. Один из них рассказал, что в его подразделении каждый день погибает по 20 - 30 солдат.
- Более того, они и сами подтверждают, что руководству России на своих военных безразлично, а потому им буквально приходится выживать и идти с автоматами против танков. Один из них отважился на бегство, но его поймали.
- Также оккупанты признают, что ВСУ лучше "второй армии мира", ведь их руководство ничего не дает солдатам для ведения боевых действий, а в ВСУ есть все необходимое для службы. Более того, оккупантам даже иногда нечего есть.
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