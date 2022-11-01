Украинская разведка опубликовала новый перехват разговора оккупанта с матерью. В нем россиянин пожаловался на условия на войне в Украине.
Важно В поле трупы и их не забирают, – оккупанты жалуются, что их посылают на "убой"
Россияне жалуются из-за плохих условий на войне
Так, оккупант рассказал, что во время атаки ВСУ он остался без сапог.
Бежали, побросали... Как начали е***ить артиллерия, и не туда, и не сюда. Кто успел,
– пожаловался российский военный.
Также захватчик сообщил о серьезных проблемах с обеспечением. По его словам, российским солдатам нет даже что поесть.
"Не все так просто, мам. У них все есть, у них ночники есть… А у нас ничего, даже жрать не возят", – сказал оккупант.
Впрочем, мать не поверила своему сыну и заявила, что совсем скоро россияне якобы "разнесут" украинских военных.
Сейчас все приедут и п***а им там до конца октября. Не нужно это рассказывать. До конца октября сказали, что Лиман уже будет освобожден полностью,
– утверждает женщина.
Захватчик пожаловался на условия на фронте: смотрите видео
На что еще жалуются российские захватчики
- Недавно оккупант попросил жену обратиться в минобороны и прокуратуру. Он заявил, что на поломанных танках их отправляют на передовую.
- Также захватчики в Херсонской области паникуют из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Оккупант сказал, что хочет вернуться живым.
- К тому же командование оккупантов не обеспечивает их необходимыми вещами. Кроме этого, захватчики жалуются на советское оружие.
- Кроме того, военный командующий пожаловался, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой. По его словам, кражи военного имущества захватчиками – обыденное дело.
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