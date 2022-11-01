Украинская разведка опубликовала новый перехват разговора оккупанта с матерью. В нем россиянин пожаловался на условия на войне в Украине.

Важно В поле трупы и их не забирают, – оккупанты жалуются, что их посылают на "убой"

Россияне жалуются из-за плохих условий на войне

Так, оккупант рассказал, что во время атаки ВСУ он остался без сапог.

Бежали, побросали... Как начали е***ить артиллерия, и не туда, и не сюда. Кто успел,

– пожаловался российский военный.

Также захватчик сообщил о серьезных проблемах с обеспечением. По его словам, российским солдатам нет даже что поесть.

"Не все так просто, мам. У них все есть, у них ночники есть… А у нас ничего, даже жрать не возят", – сказал оккупант.

Впрочем, мать не поверила своему сыну и заявила, что совсем скоро россияне якобы "разнесут" украинских военных.

Сейчас все приедут и п***а им там до конца октября. Не нужно это рассказывать. До конца октября сказали, что Лиман уже будет освобожден полностью,

– утверждает женщина.

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