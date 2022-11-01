Українська розвідка опублікувала нове перехоплення розмови окупанта з матір’ю. У ній росіянин поскаржився на умови на війні в Україні.

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Росіяни бідкаються через погані умови на війні

Так, окупант розповів, що під час атаки ЗСУ він залишився без чобіт.

Бігли, покидали... Як почали ї**шити артилерія, і не туди, і не сюди. Хто встиг,

– поскаржився російський військовий.

Також загарбник повідомив про серйозні проблеми із забезпеченням. За його словами, російським солдатам немає навіть що їсти.

"Не все так просто, мам. У них все є, у них нічники є… А у нас нічого, навіть жерти не возять", – сказав окупант.

Втім, мати не повірила своєму сину і заявила, що зовсім скоро росіяни нібито "рознесуть" українських військових.

Зараз всі приїдуть і п***а їм там до кінця жовтня. Не треба це розповідати. До кінця жовтня сказали, що Лиман вже буде звільнений повністю,

– стверджує жінка.

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