Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергову перехоплену розмову загарбником. Російський окупант жаліється дружині на ситуацію на фронті.
До теми Коли мерзнеш і нема чим воювати: окупанти скаржаться на відсутність теплих речей
Як воюють росіяни
Окупант закликає дружину звертатися у міноборони та прокуратуру. Він заявляє, що на поламаних танках їх відправляють на передову.
У нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас кричать, а ми нічого зробити не можемо. Вони посилають хлопців на забій. Тут просто в полі трупи й ніхто не дає їх забирати, – розповів загарбник.
Він додав, що їм майже не дозволяють дзвонити рідним.
Розмова окупанта з дружиною: дивіться відео
Попередні перехоплені розмови вбивць
- Загарбник жаліється дружині на відсутність медичного забезпечення. Вона радила йому скористатися уринотерапією. Окупант подякував жінці – таке лікування йому допомогло.
- Вороги на Херсонщині панікують через контрнаступ ЗСУ. Окупант говорить, що хоче повернутися живим.
- Ворог також жаліється, що укомплектуванням на війну треба займатися самому, а росіяни відступають на всіх фронтах.
- Російські мобілізовані недовго перебувають на фронті. Зокрема, один з окупантів переймається, що 60 мобілізованих таємничо зникли майже одразу після прибуття.