Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергову перехоплену розмову загарбником. Російський окупант жаліється дружині на ситуацію на фронті.

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Як воюють росіяни

Окупант закликає дружину звертатися у міноборони та прокуратуру. Він заявляє, що на поламаних танках їх відправляють на передову.

У нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас кричать, а ми нічого зробити не можемо. Вони посилають хлопців на забій. Тут просто в полі трупи й ніхто не дає їх забирати, – розповів загарбник.

Він додав, що їм майже не дозволяють дзвонити рідним.

Розмова окупанта з дружиною: дивіться відео

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