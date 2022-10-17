Так, у перехопленій ГУР МО розмові, росіянин розповідав своїй дружині про свій стан здоров'я. Якщо так далі піде, то він може поповнити лави двохсотих дуже швидко.

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Замість медикаментів – сеча

Російський боєць розповів дружині, що перебуває у Снігурівському районі на Миколаївщині. Він у телефонній розмові подякував жінці, адже скористався її порадою, яку вона давала раніше. З її допомогою ворог намагається впоратися зі стрептодермією (захворюванням шкіри).

Як ти і сказала: обісц*в свої ноги. Ну, ніби пухлина трохи зійшла,

– каже він.

Окупант розповідає, що в нього вже таке захворювання було. Він стрептодермію спостерігав у себе, коли строкову службу проходив і не мився чотири місяці. Себто можна припустити, в якому він зараз стані.

Оскільки медикаментів у ворога немає, то лише мочитися собі на ноги він і може. Це єдиний спосіб бодай якось заживляти рани та боротися з інфекціями, які множаться з блискавичною швидкістю.

Дружина порадила попрохати в інших окупантів якихось медикаментів або бодай перекису водню. На що той відповів, що тут кожен думає лише про себе – "сваїх нє брасаєм", аякже – тож ніхто йому нічого не дасть.

Росіянин бідкається, що навіть по посилку сходити не може. Мовляв, якщо він таки впихне ноги у своє взуття, то після цього його доведеться розрізати. Але забрати передачку від рідних дуже хоче.

Просто боюся, що бл*, прийде посилка, бл*, а я не зможу по неї прийти. І її розтягнуть, бл*я. Кожен виживає як може,

– бідкається він.

Ворог також розповідає, що ніякі відпустки окупантам не світять. Ба більше, навіть захворювання нікого не турбують. Воюєш – воюй. Бідкається, що командування черстве і йому байдуже, в якому ти стані. В принципі, що логічно: "гарматне м’ясо" на те й "гарматне м’ясо".

Путіна ненавидять російські військові

На думку окупанта, сама тимчасова мобілізація проведена конституційно неправильно. Мовляв, спочатку мали б відправляти строковиків, а потім уже нагрібати цивільне населення. Росіянин вважає, що воювати має передовсім регулярне військо країни.

Чого ж він (Путін – 24 канал) там береже їх усіх, щоб не розірвали його матері, бл*н? І взагалі, вона (мобілізація – 24 канал) вводиться, коли на країну нападають, а не коли вона нападає на когось. Паскуда така,

– підкреслив окупант.

Він додав дружині, що російські військові не припиняють проклинати Путіна. Адже його та посіпак диктатора вони вважають винними у тому, що зараз відбувається як в Україні, так і в Росії.

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