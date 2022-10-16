На цьому наголошує також колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті Бен Ходжес. За його словами, ускладнить ситуацію для ворога успішний контрнаступ ЗСУ, який не вщухає ані на мить.

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Зима завдасть росіянам ще більше втрат

За словами Ходжеса, Генштаб продовжить тиск на війська країни-агресорки. І робитиме це так, щоб ворог буквально не міг "зіп'ятись на ноги, перегрупуватись чи чогось навчитися".

Це дуже важливо. Звісно, зимою на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть ще складнішими, аніж для українських сил, що атакують,

– підкреслив він.

Ходжес додав, що в українських військових за плечима свій же народ. Натомість росіяни, особливо "мобіки", не зможуть похизуватися достатнім оснащенням. Крім того, на перебіг війни вплине також відсутність їхньої підготовки та необхідних навичок. І в таких умовах ворогові потрібно буде встояти під тиском потужних атак з боку ЗСУ.

Просування ЗСУ буде, але воно сповільниться

Задля справедливості Ходжес заявив, що українським військовим теж не буде надзвичайно легко. Захисники нашої держави взимку продовжать тиск і здобування успіхів на фронті. Щоправда, досягнення бажаних результатів забиратиме більше часу, а також зусиль.

Наприклад, за поганих погодних умов складніше буде використовувати ті ж безпілотники для розвідки. Водночас вибрики погоди будуть рівними як для українців, так і для росіян. Але дошкулятимуть вони найбільше саме ворогам нашої держави. А все тому, що військо України до зими буде краще підготовленим, а також збереже свою ефективність.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують звільнення Херсону ще у жовтні. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що у ворога дійсно кепські справи на цьому напрямку. Водночас ще не спостерігаються масові втечі. Ба більше, окупанти пробують чинити опір, облаштовувати нові оборонні лінії та всіляко відтягувати момент, коли доведеться відступити.

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